Policial militar é assassinado na Zona Norte do Rio

Um policial militar foi assassinado na madrugada deste sábado (23) em São Cristóvão, na zona norte do Rio de Janeiro. De acordo com a Polícia Militar, o cabo Melqui Oliveira, que tinha 38 anos, foi o 132º PM morto no estado em 2017.

Policiais do batalhão do bairro foram acionados para verificar a ocorrência e encontraram o corpo da vítima e cartuchos de fuzil deflagrados.

Segundo a PM, uma testemunha contou aos policiais que homens armados tentaram roubar o carro do policial, que reagiu à abordagem e foi baleado. Nos arredores da ocorrência, uma agência bancária teve a porta estourada.

A Divisão de Homicídios da Polícia Civil investiga o caso e isolou o local para perícia.

Na madrugada de sexta-feira (22), um policial militar morreu em Angra dos Reis, no litoral sul do Rio de Janeiro O cabo Eduardo Caetano Neto França estava internado desde o início do mês, quando foi ferido durante sua folga em Paraty.

Entre os 132 policiais militares mortos em 2017, 81 foram assassinados quando estavam de folga, 29 morreram enquanto estavam de serviço e 22 eram reformados.