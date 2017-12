Polícia Rodoviária do Rio começa esquema especial de fim de ano

O Batalhão de Polícia Rodoviária da Polícia Militar (BPRv) iniciou nesta sexta-feira (22) o esquema de policiamento especial nas estradas estaduais do Rio de Janeiro, que será mantido até o dia 2 de janeiro de 2018.

Durante esse período, serão empregados 400 policiais militares e 80 viaturas, com prioridade para as rodovias de maior movimento (RJ 104, 106 e 124-Via Lagos), que dão acesso às praias de Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Arraial do Cabo e Rio das Ostras, entre outras praias da Região dos Lagos, além das estradas de acesso à região serrana e do trecho do Arco Metropolitano, sob responsabilidade da Polícia Militar.

O esquema contará também com apoio de motocicletas, reboques e caminhões de apreensão de animais. Para obter informações em tempo real sobre o movimento nas estradas estaduais, os usuários poderão acessar a página do BPRV no Facebook.

De acordo com o comando da unidade, todo o esforço empenhado tem por objetivo não só fiscalizar, mas prevenir acidentes, proporcionando aos motoristas um trânsito melhor e mais seguro, tanto na ida quanto na volta dos feriados de Natal e Ano Novo, principalmente no trecho de São Gonçalo, da Niterói-Manilha, onde há uma grande incidência de roubos de carga e de carros de passeio.