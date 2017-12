Metrô Rio funciona com 'Operação Verão' durante o Natal

O MetrôRio manterá seu planejamento especial batizado de 'Operação Verão' durante o Natal, com trens extras nas três linhas (1, 2 e 4) e aumento de 20% do número de lugares em relação à oferta usual, redução de intervalos entre as composições e reforço nas equipes de segurança, limpeza e bilheteria.

Com a previsão de altas temperaturas no feriado, a Concessionária recomenda que os clientes priorizem o Cartão Pré-Pago ou comprem as passagens de forma antecipada, evitando filas na volta da praia.

O embarque com pranchas e bicicletas é permitido nos trens e nos ônibus Metrô Na Superfície em fins de semana e feriados, em qualquer horário, de acordo com as regras da concessionária (www.metrorio.com.br). A Operação Verão começou em 2 de dezembro e segue até 4 de fevereiro de 2018.

Horário de funcionamento do MetrôRio no feriado de Natal:

Sábado (23/12) - 5h até a meia-noite. Transferência entre as Linhas 1 e 2 na estação Estácio.

Domingo (24/12) - 7h às 23h. Transferência entre as Linhas 1 e 2 na estação Estácio.

Segunda-feira (25/12) - 7h às 23h. Transferência entre as Linhas 1 e 2 na estação Estácio.