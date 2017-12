Ministério da Justiça libera R$ 37 milhões para o Rio de Janeiro comprar viaturas

O Ministério da Justiça anunciou, nesta terça-feira (19), que liberou R$ 36,8 milhões para o estado do Rio de Janeiro investir na compra de viaturas. Os veículos serão destinados às polícias Civil e Militar, por meio de dois convênios: um de R$ 29,9 milhões, que já foi publicado no Diário Oficial da União, e outro de R$ 6,8 milhões, a ser publicado nos próximos dias.

Os acordos preveem uma contrapartida de R$ 170 mil por parte do governo do estado e foram assinados pelos secretários da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), Carlos Alberto Santos Cruz, e da Secretaria de Estado de Segurança (Seseg), Roberto Sá. As informações foram divulgadas em nota pelo ministério.

O ministro da Justiça, Torquato Jardim, destacou que o apoio do governo federal à segurança pública do Rio de Janeiro não beneficia somente o estado. “Atuamos desde a faixa de fronteira contra o tráfico de drogas e armas e mesmo nos países vizinhos, em parceria com os órgãos locais, a exemplo do Paraguai”, disse.

Segundo ele, as prisões e apreensões realizadas pela Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Força Nacional de Segurança auxiliam os estados, que também são atingidos pelos crimes transnacionais.