Jogo da Amizade reúne jogadores e artistas em evento beneficente na Barra

Vagner Love, Edmundo, Falcão, Djalminha, Jorginho (Beach Soccer), Thiago Martins, Thierry Figueira, Flavio Canto, Rafaela Silva, Leandro Sapucahy foram alguns dos nomes presentes nas duas últimas edições do Jogo da Amizade, realizadas em 2015 e 2016. O evento, que sempre acontece na Barra da Tijuca, reúne cerca de 400 pessoas, entre amigos, jogadores e artistas, arrecadando a cada ano de realização meia tonelada de alimentos, além de outras doações para a instituição beneficente Casa de Apoio a Criança com Câncer São Vicente de Paulo.

Com o sucesso dos anos anteriores, a terceira edição do encontro já está confirmada e mais uma vez tem o objetivo de reunir os amigos, celebrar a vida e ajudar a quem precisa. "Esse ano tivemos uma razão a mais para arregaçar as mangas e promover o evento. Antes mesmo de começarmos a organizar tudo, recebemos um vídeo das crianças da São Vicente de Paulo dizendo que já esperavam o jogo e que contavam conosco, ou seja, com um pedido especial desse tivemos ainda mais gás para tocar essa edição. Vamos novamente celebrar a amizade e fazer o bem", diz Octávio Vasconcellos, um dos organizadores do evento.

A terceira edição do Jogo da Amizade acontece no dia 23 de dezembro, sábado, a partir das 9h, na Arena Akxe, e neste ano conta com a participação de Flávio Canto, Edmundo, Maestro Junior, Cláudio Adão, Vander Carioca, Marcelinho do Vôlei, Jorginho (Beach Soccer), Thiago Martins, Dudu Azevedo, Thierry Figueira, Patrick Oliveira, entre outros.

A entrada será dois kg de alimentos não perecíveis a serem doados para a Casa de Apoio a Criança com Câncer São Vicente de Paulo, mas quem quiser ampliar as doações podem ser entregues ainda copos descartáveis, roupas, caixas de leite e brinquedos.

No encerramento do jogo, uma roda de samba e um DJ animam o público.

Programação:

8h20: Jogo das Amigas

9h: Jogo das crianças

10h: Jogo dos amigos

11h30: Jogo das estrelas

Após os jogos: Roda de samba e DJ