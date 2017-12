Trajeto do Bonde de Santa Teresa vai ser ampliado

Até o fim deste mês, o Bonde de Santa Teresa terá o seu percurso ampliado até a Praça Odylo Costa Neto. Para isso, está sendo realizada a instalação da rede aérea no trecho entre o Largo dos Guimarães e o local. A novidade faz parte de um conjunto de ações realizadas desde dezembro do ano passado, a partir da gestão eficiente dos recursos obtidos com a cobrança da tarifa.

Além da ampliação do trajeto, foram realizadas intervenções na Estação Carioca – incluindo obras nos banheiros e pintura completa – e adquiridas ferramentas e equipamentos de manutenção. Houve treinamento de funcionários e o início da implantação de uma nova campanha de comunicação visual.

Também foi realizada a troca de dormentes no trecho dos Arcos da Lapa e está em andamento a restauração de todas as luminárias históricas dessa extensão, preservando as características originais, conforme determinam o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e o Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (Inepac).

Histórico

Nesse serviço, será utilizado um bonde histórico (criado especialmente para transportar equipamentos e pessoal treinado), resgatando as metodologias originais de trabalho na manutenção do sistema.

– Temos realizado um grande esforço de gestão para oferecer aos moradores de Santa Teresa e à população em geral um serviço cada vez melhor no sistema de bondes. Passo a passo, vamos trabalhando para atingir o nosso objetivo, que é oferecer qualidade, regularidade e resgate da história dos bondes – ressaltou o secretário de Transportes, Rodrigo Vieira.

Encarregado pelo trabalho da parte elétrica, o assistente de manutenção Nilson Pereira de Almeida, de 56 anos, trabalha com bondes há 34. Para ele, atuar diretamente nesse processo de transformação é gratificante.

– É importante fazer parte dessa história e acompanhar essa evolução – afirmou Nilson.