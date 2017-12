Pastoral do Menor Rio comemora fim de ano com missa em ação de graças

Após um ano de muitas conquistas e resultados animadores em seus projetos sociais de apoio a crianças, jovens, adolescentes e adultos em situação de vulnerabilidade social, a Pastoral do Menor Rio promoverá uma missa em ação de graças pelo ano de 2017 na Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro, no Centro da cidade. Marcada para próxima segunda-feira (18/12), a missa, que começa às 9h, será celebrada pelo cardeal do Rio de Janeiro e presidente da Pastoral do Menor Rio, Dom Orani João Tempesta, e é aberta ao público em geral, parceiros, amigos e benfeitores que colaboram com os programas desenvolvidos pela instituição.

“Esse momento promete ser muito especial tanto para nós quanto para os amigos da Pastoral do Menor Rio, já que a missa será rezada nas intenções de todas as crianças e jovens atendidos em nossos programas e também por todos aqueles que nos ajudaram a levar mais cidadania, dignidade, esperança e possibilidades reais para a vida dessas pessoas”, afirma Regina Leão, assistente social da Pastoral do Menor Rio.

Mudar a realidade vivenciada por crianças e adolescentes em situação de rua nos bairros do Rio de Janeiro é a grande missão da Pastoral do Menor, que conta com diversos tipos de ação social para ajudar crianças, adolescentes, jovens e adultos em situação de vulnerabilidade social a se capacitarem para o mercado de trabalho, terem acesso à internet e até ajudarem na busca por suas famílias, promovendo a cidadania. Segundo Regina, é por meio dos programas que muitas pessoas conseguem tirar documentos básicos como identidade, CPF e carteira de trabalho, além de participar de ações que visam à educação e à cidadania, por intermédio do esporte, da educação, do lazer, da cultura e da inserção no mundo do trabalho.

Milhares de pessoas já foram atendidas pelos diversos programas da entidade, com destaque para as aulas de informática e inclusão digital e capacitação profissional promovida pelos programas Jovem Aprendiz e Passaporte da Cidadania – um ônibus equipado que percorre diversos bairros e comunidades da cidade do Rio de Janeiro atendendo à população de rua. Para conhecer mais sobre os programas da Pastoral do Menor, acesse o site www.pastoraldomenor.com.br.

Serviço

Evento: Missa em ação de graças da Pastoral do Menor Rio.

Data e horário: segunda-feira, dia 18 de dezembro, às 9h.

Local: Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro (Avenida Chile, 245 – Centro – Rio de Janeiro).

Evento gratuito e aberto ao público.