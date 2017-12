Operação Niterói Mais Segura iniciou nesta sexta-feira

A cidade de Niterói recebeu um reforço na segurança nesta sexta-feira (15). Começou por Icaraí o programa Niterói Mais Segura, fruto de um convênio entre a Prefeitura de Niterói e o Governo do Estado. A operação terá 100 agentes atuando diariamente nas ruas do bairro. Em janeiro, o programa chegará ao Centro, Ingá, Jardim Icaraí e Fonseca, quando o efetivo total diário passará a ser de 302 agentes por dia. O programa é custeado pela prefeitura de Niterói, que investirá R$ 25 milhões por ano.

Poucas horas depois de ser lançado, o programa começou a dar os primeiros resultados. Logo na primeira hora, além de inúmeras abordagens, dois homens foram presos. Em levantamento preliminar foi constatado que os suspeitos tinham passagens pela polícia e foram levados para a 77ª DP (Icaraí). Um dos presos era foragido da justiça, por roubo, e o outro ficou preso por ter mandado de prisão enquadrado na Lei Maria da Penha.

Os agentes trabalharão das 6h30 às 22h, em grupos de três homens – dois policiais militares armados e um agente civil desarmado, que dará apoio operacional à dupla e filmará todas as abordagens.

O Niterói Mais Segura segue o modelo implantado com sucesso em bairros como Lapa, Centro, Lagoa, Aterro, Méier e Copacabana, todos na cidade do Rio de Janeiro. Para o prefeito Rodrigo Neves, o programa é mais um esforço da prefeitura para dar mais segurança para Niterói.

"A prefeitura vem colaborando com as forças de segurança com monitoramento através das câmeras do Cisp, pagamento de gratificações aos policiais militares e civis, manutenção de delegacias e viaturas. E, agora, o Niterói Mais Segura é mais uma ação de cooperação concreta da prefeitura com as forças policiais do estado", disse o prefeito, que destacou também que a operação vai liberar o efetivo do 12º BPM para combater a criminalidade em outras regiões da cidade, como a Região Oceânica, beneficiando todo o município.

Os 172 agentes de patrulhamento civis que atuarão no programa foram selecionados pela prefeitura através de um processo de contratação, que teve 5.823 inscritos. Eles passaram por treinamento ministrado pela coordenação das Operações Segurança Presente para desempenhar as suas funções.

Para o capitão David Costa, que coordena a atuação dos agentes, o primeiro dia da ação contou com uma receptividade muito grande da população.

"Foram feitas diversas abordagens com o mesmo procedimento. Em alguns casos foram pedidos documentos, ficha levantada e os suspeitos liberados por não terem antecedentes e não estarem configurando nenhum delito. Foram duas prisões no mesmo dia do início o programa o que consideramos muito bom. Isso transmite segurança para a população por saberem que estamos atuando", observou o capitão.