Natal sem Fome: Ação da Cidadania faz entrega de alimentos neste fim de semana, no Rio

A ONG Ação da Cidadania, fundada pelo sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, em 1993, que retomou em 2017 a Campanha Natal sem Fome após 10 anos de interrupção, promove neste sábado (16), a entrega de cerca de 130 toneladas de alimentos não perecíveis arrecadados desde o dia 15/10 no Rio de Janeiro. No site www.natalsemfome.org.br as doações continuam até o dia 31 de dezembro. A meta nacional é arrecadar 500 toneladas de alimentos.

A campanha este ano foi realizada em parceria com a Representação no Brasil da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO no Brasil), a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) e a Agência Africa.

Representantes dos 160 comitês da região metropolitana do Rio de Janeiro estarão na sede da Ação (endereço: Av. Barão de Tefé, 75, Gamboa) no sábado, recolhendo os alimentos para as famílias cadastradas, das 8h às 16h. Entre 10h e 12h, músicos voluntários do Movimento Playing for Change Rio se apresentarão, assim como fizeram na abertura da campanha. Uma parte das cestas será destinada ao MUSPE – Movimento Unificado dos Servidores Públicos Estaduais, que representa os servidores que estão sem receber salário há meses.

Para Daniel Souza, presidente do Conselho da Ação da Cidadania e filho do Betinho, 2018 será um ano importante. “A Ação da Cidadania nasceu do movimento pela Ética na Política, logo após o impeachment do Collor, quando toda a sociedade estava mobilizada e a fome entrou em pauta com o dado do IPEA de que 32 milhões de pessoas estavam abaixo da linha da miséria. Ano que vem vamos trazer de volta o Movimento Pela Ética na Política para ver se conseguimos mudar esse quadro de corrupção sistêmica no país. O ano de 2017 certamente foi um divisor de águas para nós e para a sociedade brasileira, que mostrou que não quer que o Brasil volte ao Mapa da Fome na ONU, do qual saiu em 2014”.

“Conseguimos promover a união da sociedade civil: empresas, ONGs, artistas, voluntários, enfim, cidadãos em prol de uma causa como a construção de um mundo bem melhor, sem fome. Diversos artistas como Caetano Veloso, Daniela Mercury, Chico Buarque, Débora Bloch, Mart’nália, Marcelo Serrado e Carlinhos Brown postaram fotos com o prato vazio, símbolo da campanha, em suas redes sociais e deram um grande impulso para a causa. Grandes empresas também se mobilizaram, seja com recursos, doação de cestas, atuando como pontos de coleta, ou participando da mesa da abertura da campanha no Aterro do Flamengo”, destaca Kiko Afonso, diretor-executivo da Ação da Cidadania.

Parceria com a Representação no Brasil da UNESCO

"Para a UNESCO é motivo de orgulho estar associada à uma iniciativa como a campanha Natal sem Fome, da Ação da Cidadania. Sabemos que a campanha isoladamente não vai acabar com a fome, mas já não há mais dúvidas de que a contribuição de diferentes atores da sociedade é fundamental para enfrentar esse problema que ainda hoje afeta milhões de pessoas no Brasil e no mundo. O terceiro setor, a iniciativa privada e a sociedade civil podem e devem contribuir para que os resultados de políticas públicas possam ser ainda mais significativos", diz Marlova Noleto, Representante a.i. da UNESCO no Brasil.

Empresas:

Para incentivar o consumidor, a Mastercard, maior doadora da campanha em número de pratos de comida, anuncia que até o dia 31 de dezembro, a cada 1 real doado pelo site da campanha com cartões da bandeira ou 1kg de alimento entregue nos pontos de coleta da Ação da Cidadania, a empresa doará a mesma quantia, podendo chegar até R$ 500 mil de doação. No iFood, foodtech líder de delivery online no Brasil, no próximo domingo, dia 17 de dezembro, todos os pedidos realizados serão revertidos em um prato de comida para a campanha. A Lojas Americanas e a B2W Digital participaram da mesa da abertura da campanha no Aterro do Flamengo e contribuem com doações de toneladas de alimentos.

Já a Ancar Ivanhoe, uma das maiores empresas de shopping centers do país, transformou 17 centros comerciais da rede em ponto de arrecadação e mobilizou clientes, colaboradores, lojistas e parceiros a doarem cerca de de 100 toneladas. A administradora ainda lançou uma pegadinha do bem com câmeras escondidas, surpreendendo os clientes com pratos vazios ao invés dos pedidos e estimulando as arrecadações.

Outras grandes empresas, como Oi e Walmart, além do Terminal Rodoviário Novo Rio, foram pontos de coleta da campanha no Rio. A lista completa está no site www.natalsemfome.org.br .