MEC repassa R$ 49,8 milhões para instituições federais do Rio de Janeiro

O Ministério da Educação liberou R$ 49,8 milhões em recursos financeiros para as instituições federais do estado do Rio de Janeiro na quinta-feira, 14. A verba será destinada à manutenção, custeio e pagamento de assistência estudantil, entre outros, de universidades, instituições de ensino, institutos e fundações federais ligadas à pasta.

“Com essa liberação, o MEC reafirma seu compromisso com os estudantes, docentes e técnicos das instituições federais vinculadas à pasta, garantindo os recursos financeiros necessários para o pagamento dos compromissos relativos ao custeio e investimento na educação superior, profissional e tecnológica no país”, disse o ministro da Educação, Mendonça Filho.

Recebem recursos a Universidade Federal Fluminense (UFF), R$ 12,5 milhões; a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), R$ 20,5 milhões; a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), R$ 4,6 milhões; a Fundação Universidade do Rio de Janeiro (Unirio), R$ 2 milhões; o Instituto Nacional de Educação de Surdos (Ines), R$ 1,3 milhão; o Instituto Benjamin Constant (IBC), R$ 393,4 mil; o Colégio Pedro II, R$ 3,4 milhões; o Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet-RJ), R$ 920 mil; o Instituto Federal do Rio de Janeiro (IF Rio de Janeiro), R$ 1,6 milhão; e o Instituto Federal Fluminense (IF Fluminense), R$ 2,3 milhões.

Desde o início do ano, o Ministério da Educação já repassou R$ 790,6 milhões para essas instituições. Nacionalmente, o montante liberado pelo MEC chega a R$ 7,48 bilhões ao longo deste ano para as instituições federais vinculadas à pasta, incluindo o que foi destinado ao pagamento de despesas das universidades e institutos federais, do Instituto Nacional de Surdos, do Instituto Benjamin Constant e da Fundação Joaquim Nabuco.