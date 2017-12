Jovem de 15 anos morre em tiroteio na Rocinha

Na manhã desta sábado (15), um adolescente de 15 anos morreu durante tiroteio na Rocinha, na Zona Sul do Rio. Guilherme da Silva teria sido baleado quando jogava futebol numa localidade conhecida como Marcega.

Houve um intenso tiroteio na comunidade na manhã. De acordo com a página do Twitter da Polícia Militar do Rio, policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope) realizavam uma operação para reprimir a criminalidade.

Vídeos feitos por moradores circulam nas redes sociais relatando o tiroteio que começou por volta das 10h50.

"Deus proteja a Rocinha", "Rocinha não tem mais paz" e "Rocinha em guerra de novo" eram alguns dos comentários e postagens de moradores sobre a troca de tiros nesta manhã.

Veja vídeo publicado no Youtube

Em nota, a Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios da capital instaurou inquérito para apurar as circunstâncias da morte de uma pessoa do sexo masculino, ainda não identificada, atingida por um tiro de arma de fogo. O corpo foi encontrado por policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope), que desde a manhã fazem uma operação na Rocinha.

Mais cedo, a Polícia Militar informou, em nota, que na ação não houve confronto e que nas buscas feitas na área, os policiais encontraram um suspeito ferido, de posse de um fuzil AK-47.

Segundo a nota, a operação continua e a ocorrência seguiu para registro na Delegacia de Homicídios.