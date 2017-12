Intenso tiroteio assusta moradores da Rocinha na manhã deste sábado

Um intenso tiroteio assustou moradores e deixou um suspeito baleado na Rocinha, na Zona Sul do Rio, na manhã deste sábado (16). De acordo com a página do Twitter da Polícia Militar do Rio, policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) realizar uma operação na comunidade.

A PM informou ainda que houve confronto na Rua 1 e no patrulhamento foi encontrado um suspeito ferido. Não há mais informações sobre o estado de saúde do homem baleado.

Vídeos feitos por moradores circulam nas redes sociais relatando o tiroteio que começou por volta das 10h50.