Hemorio oferece lanche especial com receita do chef Ogro Jimmy

Para atrair mais doadores de sangue neste fim de ano, o Hemorio, a agência Heads Propaganda e o chef Jimmy McManis, o Ogro Jimmy, lançam a campanha “Super Sanduba”. O sanduíche, elaborado pelo chef especialmente para o hemocentro coordenador do estado do Rio de Janeiro, órgão da Secretaria de Estado de Saúde, é a estrela principal da ação e será oferecido aos candidatos que forem doar sangue no dia 16 de dezembro.

- Ficamos muito felizes com essa parceria e por poder, através disso, estimular as pessoas a ir ao Hemorio doar sangue e aproveitar para provar o sanduiche do Jimmy. Gostaria de agradecer a todos os envolvidos nessa ação, que tenho certeza que será um sucesso e beneficiará muitos pacientes, já que uma bolsa de sangue pode salvar até quatro vidas – disse o secretário de Estado de Saúde, Luiz Antônio Teixeira Junior.

A receita do sanduíche especial segue as orientações de nutricionistas do Hemorio. Mesmo os candidatos à doação considerados inaptos poderão experimentar o Super Sanduba, já que o chef vai servir “provinhas” na espera da triagem clínica.

- Recebemos com muita alegria a ação criada pela Heads com o chef Jimmy e temos certeza de que o Super Sanduba será um sucesso. Com o lanche exclusivo, o doador de sangue se sente ainda mais valorizado e sairá do Hemorio mais feliz por ter cumprido a missão de salvar vidas - destaca o diretor geral do hemocentro, Luiz Amorim.

A receita será montada pelo próprio chef, na cozinha do Hemorio, no dia da ação. O candidato que comparecer para doar sangue deve seguir as orientações de rotina: estar descansado e bem alimentado e evitar alimentos gordurosos quatro horas antes e bebidas alcoólicas 12 horas antes.

Para doar sangue

É preciso ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 kg, estar bem de saúde e portar um documento de identidade oficial com foto. Jovens com 16 e 17 anos só podem doar sangue com autorização dos pais ou responsáveis legais (o modelo da autorização pode ser adquirido no site do Hemorio: http://www.hemorio.rj.gov.br). O Hemorio funciona todos os dias das 7h às 18h, inclusive sábados, domingos e feriados. O “Super Sanduba” será servido apenas no dia 16 de dezembro.

Sobre o Hemorio

Fundado em 1944, o Hemorio é um órgão da SES e hemocentro coordenador do estado do Rio de Janeiro. A unidade distribui sangue para 180 hospitais públicos, incluindo grandes emergências, como a dos hospitais Getúlio Vargas, Souza Aguiar e Miguel Couto, maternidades, UTIs neonatais e conveniados com o Sistema Único de Saúde (SUS). A unidade também é referência em Hematologia no RJ e realiza, mensalmente, mais de quatro mil atendimentos.