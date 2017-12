Detran presente faz mais de 1,5 mil atendimentos em Macaé

O Detran Presente esteve pela primeira vez na cidade de Macaé. Na sexta-feira (15.12), mais de 150 funcionários montaram a estrutura itinerante do órgão no Centro de Convenções. Foram mais de sete horas de prestação de serviços para os moradores das regiões Norte Fluminense e dos Lagos, com mais 1.568 atendimentos. Após a 43ª edição, o mutirão ultrapassou a marca de 74.406 mil atendimentos realizados.

O mutirão ainda terá outras duas edições em 2017. Na próxima terça-feira (19.12), O Detran Presente voltará à capital e fará o atendimento, das 9h às 16h, no posto de vistoria da Barra da Tijuca, que fica localizado ao lado do Shopping Via Parque (Av. João Cabral de Melo Neto, s/nº).

“Nossos funcionários não mediram esforços para oferecer nossos serviços para os moradores de Macaé e das cidades do entorno. Durante todo o dia, o Centro de Convenções ficou cheio, com pessoas à procura dos serviços do Detran. Esta é a meta do Detran Presente. Queremos estar perto do cidadão e ajudar”, destaca Vinicius Farah.

O serviço de habilitação foi o mais procurado. Foram realizados 484 atendimentos. Outro serviço que teve grande procura foi a vistoria anual de veículos. Ao todo, foram realizados 378 atendimentos.

Leandro Gonçalves, 28, perito de automóveis, foi um dos que estiveram no Centro de Convenções de Macaé. “Achei bem legal essa inciativa. Vou ter que viajar e precisava da minha habilitação com urgência. Se não fosse esse Detran Presente hoje aqui em Macaé, eu ia me atrapalhar. O serviço foi bem ágil. Facilitou bastante minha vida. Agora vou viajar tranquilo", opinou.

Outro serviço bastante procurado foi a emissão de carteiras de identidade. Ao todo, foram realizados 264 pedidos de novos documentos.

Morador de Unamar, em Cabo Frio, Carlos José Rodrigues aproveitou para pedir a emissão da identidade de seus três filhos: Calebe, 9 anos, Josué, 12; e Rebeca, 6 anos. “A família toda vai viajar no próximo mês. Por isso, aproveitei o Detran Presente na cidade vizinha para fazer o documento dos meus três filhos pela primeira vez. Precisávamos dos documentos das crianças e o serviço foi rápido e eficiente”, disse.

Os cidadãos também tiveram à disposição a abertura de recursos contra multas e processos de suspensão de dirigir. Ao todo, foram feitos 166 novos pedidos de revisão de penalidades.

Agendamentos abertos para mutirão na Barra da Tijuca

Na próxima terça-feira, o Detran Presente estará na Barra da Tijuca e vai oferecer inúmeros serviços, como a emissão de primeira e segunda vias de carteira de identidade, a renovação da Carteira Nacional de Habilitação, a vistoria anual dos veículos, o licenciamento anual sem vistoria, a abertura de recursos contra multas e processo de suspensão. A lista completa dos serviços que serão oferecidos está disponível no site do Detran.

Os cidadãos já podem agendar os serviços no site do Detran – www.detran.rj.gov.br - ou pelo telefone 0800-0204040. Um dos serviços mais procurado é o agendamento para a realização de vistoria anual de veículos.

Alguns serviços, como primeira e segunda via da identidade, comunicação de venda de veículos e atualização de endereço, não necessitam de agendamento. Outros - como licenciamento anual, segunda via do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) e renovação da Carteira Nacional de Habilitação - precisam de agendamento pelo site ou pelo telefone 0800-0204040. Além dos serviços, o Detran também fará ações educativas para os participantes.

Última edição do Detran Presente em 2017 será em Mesquita

A cidade de Mesquita será última receber o Detran Presente em 2017. Na próxima quinta-feira (21.12), o município será o 25º a ser sede de uma edição do mutirão. A estrutura itinerante com mais de 150 funcionários será montada no Brasileirinho Futebol Clube, no bairro da Chatuba, e atenderá aos moradores da região das 9h às 16h.

O Detran Presente é um mutirão de serviços que percorre diferentes cidades do Estado do Rio de Janeiro com o objetivo de diminuir as demandas do cidadão. O Detran Presente já passou por 24 cidades, em 43 edições: Petrópolis, Saquarema, Duque de Caxias, Três Rios, Cabo Frio, Vassouras, Rio de Janeiro (São Cristóvão, Complexo da Maré, Francisco Bicalho, Aterro do Flamengo e Barra da Tijuca), Queimados, Campos dos Goytacazes, Rio das Ostras, Quissamã, Carapebus, Belford Roxo, Niterói, Volta Redonda, Carmo, Sapucaia, Resende, Barra Mansa, Nova Friburgo, Bom Jesus de Itapaboana, Nova Iguaçu, Angra dos Reis e Macaé.

DETRAN PRESENTE – PRÓXIMOS MUTIRÕES

BARRA DA TIJUCA

19 DE DEZEMBRO (TERÇA-FEIRA)

Local: Posto de vistoria (Av. João Cabral de Melo Neto, s/nº) - ao lado do Shopping Via Parque

MESQUITA

21 DE DEZEMBRO (QUINTA-FEIRA)

Local: Brasileirinho Futebol Clube (Rua Dr. Godoy, 490 – Chatuba – Mesquita)