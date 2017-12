Defesa Civil RJ lança rede estadual de voluntários neste sábado 

A Secretaria de Estado da Defesa Civil (Sedec-RJ) lança oficialmente, neste sábado (16), a Rede Estadual de Voluntários de Proteção e Defesa Civil, batizada de Rede Salvar. A iniciativa tem como objetivo integrar, em um único sistema, todas as agências que atuam de forma humanitária, em prol da redução de riscos de desastres, no território fluminense. O evento acontecerá no Quartel Central do Corpo de Bombeiros RJ, no Centro do Rio.

"Esta é a maior rede de voluntários de Defesa Civil do Brasil. Estamos criando uma grande teia de pessoas dispostas a colaborar em situações de desastres", afirmou o subsecretário de Estado de Defesa Civil, coronel Marcelo Hess.

A Rede Salvar está hospedada em uma plataforma web, que será disponibilizada gratuitamente para todos os municípios. É um ambiente de cadastro e gerenciamento do voluntariado do Rio de Janeiro.

"Fazer parte desse projeto, além de ser um ato humanitário, proporciona benefícios para toda a população. O Sistema de Defesa Civil se fortalece ao capacitar, treinar e trocar experiências com o cidadão, tornando-o apto para o pronto emprego em uma situação real de necessidade", reforçou o coronel Hess.

Grupos como a Cruz Vermelha Brasileira, a Legião da Boa Vontade (LBV), a ONG Save The Children, Jipeiros, Escoteiros e a Rede de Radioamadores, entre outros que compõem o serviço, participarão da solenidade.