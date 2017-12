Crivella oferece festa de Natal a 180 crianças nos jardins do Palácio da Cidade

Os jardins do Palácio da Cidade, sede do governo municipal do Rio, são o palco, na tarde deste sábado, 16 de dezembro, de uma festa de Natal para 180 crianças, de 4 a 12 anos, das comunidades de Cidade de Deus, Jambalaia (Campo Grande), Complexo do Alemão e Jacarezinho.

- Abrir os jardins do Palácio é um momento de aproximação inédita do poder público com os que mais precisam. Este espaço é de todos. Ver as crianças brincando, correndo, alegres, convivendo de forma harmoniosa, é algo difícil de descrever. Queremos que elas levem esse sentimento positivo para suas famílias e comunidades. Gostaria de agradecer a todos os participantes, colaboradores e doadores que tornaram possível a realização deste evento maravilhoso - disse o prefeito Marcelo Crivella.

A festa, uma iniciativa do prefeito Crivella e da primeira-dama, Sylvia Jane Crivella, conta com animadores e brinquedos, tais como pula-pula, tirolesa e bolas. A apresentação ShowDog, de cães adestrados da Guarda Municipal (GM), é outra atração do evento, que tem também a participação da banda de música da GM.

Em uma oficina, as crianças podem escrever cartinhas com seus pedidos de Natal. O ponto alto da festa é a chegada do Papai Noel, com distribuição de bonecas, jogos, bolas, entre outros presentes. Uma Árvore de Natal completa o ambiente festivo.

As crianças, matriculadas na Rede Municipal de Ensino, têm à disposição cachorro-quente, pizza, batata frita, brigadeiro, picolé e demais doces. Tanto a alimentação, como os presentes e o transporte até o local da festa são fruto de doações de parceiros da Prefeitura.