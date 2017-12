Justiça do Rio absolve estudantes presos em flagrante durante protestos em 2013

O juiz Marcello de Sá Baptista, da 14ª Vara Criminal da Capital, absolveu os estudantes Caio Brasil Rocha e Juliana Ismeria Campos Vianna do crime de furto qualificado em denúncia feita pelo Ministério Público. Eles foram presos em flagrante em junho de 2013, acusados de saquearem a loja Bagaggio, durante um protesto no Centro do Rio. Foi comprovado posteriormente que a loja não comercializava as malas apreendidas com os jovens, que pegaram os objetos em uma caçamba de lixo para se protegerem do gás de pimenta e balas de borracha lançados pela polícia durante a manifestação.

Na sentença, o juiz Marcello Bapstisa afirmou que os acusados devem ser absolvidos já que conduta criminosa narrada na denúncia não ocorreu.

"Assim sendo, julgo improcedente os pedidos formulados pelo Ministério Público na denúncia, sendo os ambos acusados, absolvidos das acusações contidas na denúncia, sendo o processo extinto, na forma do art. 386, I do CPP", destacou o juiz Marcello.