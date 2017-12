PM prendeu oito torcedores durante invasão ao Maracanã

A Polícia Militar (PM) informou nesta quinta-feira (14) que prendeu oito torcedores durante a invasão ao estádio do Maracanã ontem (13), no jogo entre Flamengo e Estudiantes, pela final da Copa Sul-Americana. De acordo com a PM, outro homem foi preso com dez artefatos explosivos próximo ao Portão F.

De acordo com a PM, os tumultos envolvendo os torcedores começaram antes mesmo do jogo. Na entrada do estádio, algumas pessoas conseguiram romper barreiras de revista e acessaram áreas restritas. Durante e depois do jogo, a confusão continuou.

Equipes do Batalhão de Choque e do Regimento de Polícia Montada usaram bombas de gás lacrimogêneo e balas de borracha para tentar conter as investidas dos torcedores contra os portões e as invasões. Também houve brigas e tumultos fora do estádio.

Próximo ao Portão D, dois policiais ficaram feridos. Um deles levou uma garrafada na cabeça e o outro teve um ferimento na mão. Um carro foi apedrejado perto no Portão A.