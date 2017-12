Crivella apresenta projetos a empresários árabes interessados em investir no Rio 

O prefeito Marcelo Crivella participou nesta quinta-feira (14) da abertura do Seminário Dubai-Brazil Opportunities, a Gateway to Brazil, no Museu de Arte do Rio (MAR), na Praça Mauá. O evento reuniu empresários de diversos ramos, como construção civil, agricultura e turismo, para discutir oportunidades de investimentos em ambos os países.

O seminário foi um desdobramento da visita que o prefeito fez a Dubai em outubro. Em seu discurso, Crivella destacou que, desde o início de sua gestão, a Prefeitura está ativamente envolvida na busca de empresas parceiras para melhorar a prestação de serviços públicos.

"Nosso objetivo primordial é trazer uma melhor qualidade de vida aos nossos cidadãos. O Rio é o portão de entrada mais influente para o mercado consumidor no Brasil. A cidade tem vocação natural em áreas como turismo, petróleo e gás, indústria criativa e, recentemente, tornou-se uma atração para centros de inovação e tecnologia", disse o prefeito.

Crivella apresentou uma série de projetos que podem receber investimentos externos. Entre eles, o “Cidade sem Muros”, que cria parques e áreas verdes onde atualmente existem estações de trem. Citou também o “Porto 21 – Distrito Criativo”, na região revitalizada do Porto do Rio, que dispõe ainda de uma área de 1,7 milhão de metros quadrados, ideal para a instalação de empresas do setor de inovação e indústria criativa.

O prefeito listou ainda os projetos “Barra da Tijuca” e “Vargens”, ambos com grande potencial de construção, e outro de “Vigilância e Segurança”, que prevê a ampliação do número de câmeras e equipamentos do Centro de Operações Rio (COR).

CEO da Agência de Desenvolvimento e Investimento de Dubai (Dubai FDI), Fahad Al Gergawi ficou entusiasmado com as possibilidades de investimento no Rio. O empresário árabe aproveitou para também mostrar as atrações que Dubai oferece para fortalecer a relação bilateral. Ele informou que o Emirado tem, por exemplo, 24 zonas de livre comércio, um hotel sete estrelas e um shopping que funciona 24 horas por dia.

Participaram do evento também o ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviço, Marcos Pereira; o diretor executivo de Apoio e Promoção de Investimentos (Dubai FDI), Khalid Alboom; e o presidente da empresa Rhythm UAE, Jamal Said.