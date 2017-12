Petrópolis será sede do primeiro Centro Referência da Juventude do interior do estado

A Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e Juventude (Seelje), por meio da Superintendência de Políticas para a Juventude, inaugura, no próximo sábado (16), o primeiro Centro de Referência da Juventude (CRJ) do interior do estado. Petrópolis, município da Região Serrana, será beneficiado com a sexta unidade no Rio de Janeiro. No espaço, serão oferecidas cerca de 20 atividades, entre modalidades esportivas, oficinas culturais e cursos de capacitação profissional.

A capacitação profissional é um dos pontos altos do CRJ Petrópolis. Dez cursos voltados para o mercado de trabalho serão ofertados aos jovens de 15 a 29 anos - recepcionista, auxiliar administrativo, auxiliar de departamento de pessoal, auxiliar de recursos humanos, logística, telemarketing, agente de informações turísticas, inglês, curso de recreador/animador cultural, além de operador de máquinas pesadas.

O esporte também terá destaque entre as atividades do espaço. A diversidade de modalidades é uma forma de atrair tanto os fãs das artes marciais, com aulas de judô, jiu-jitsu e capoeira, quanto para aqueles que gostam das oficinas de futebol de salão e vôlei. E, ainda, para quem gosta de exercitar a mente, o xadrez será uma boa pedida.

A qualidade de vida e cultura também tem vez no CRJ Petrópolis: aulas de zumba e ginástica/alongamento estão entre as atividades que promovem o incentivo aos hábitos mais saudáveis. A oficina de teatro completa o cardápio de opções que a juventude da Região Serrana terá a partir de agora.

Comemoração terá tom natalino

Uma ação social, com serviços de emissão de documentos, marcará o início da inauguração, prevista para às 10h. Órgãos como Detran e Fundação Leão XIII vão atender aos interessados em tirar segunda via de carteira de identidade, entre outros serviços. A comemoração terá um tom natalino e contará com a apresentação da ‘Ação Social pela Música do Brasil’. A orquestra é composta por moradores de comunidades carentes e entoará canções de Natal para quem estiver prestigiando o evento. Haverá ainda o sorteio de brindes e oficina de grafite, ações que fazem parte da contrapartida social da Maratona do Rio, competição viabilizada pela Seelje, por intermédio da Lei de Incentivo ao Esporte.

O plano de expansão dos Centros de Referência da Juventude é um dos pontos da política pública voltada aos jovens, o “Rio de Juventudes”, elaborado pela Superintendência a partir de 2015, ano em que a pasta de juventude foi incorporada ao esporte e lazer.

"O CRJ Petrópolis é uma importante conquista para a juventude do interior. Esta demanda veio das duas últimas conferências de juventude e está se tornando possível a partir das parcerias que a Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude estabeleceu ao longo de 2017. Uma delas é com a prefeitura de Petrópolis, que está colaborando com a implementação do espaço na cidade. Nossa expectativa é que cerca de 1.500 jovens se apropriem do nosso equipamento, o qual leva mais esporte, lazer, cultura e capacitação para os jovens petropolitanos", comemorou a Superintendente de Políticas Públicas de Juventude da Seelje, Jéssica Ohana.

O Centro de Referência da Juventude está presente em cinco comunidades do Rio de Janeiro - Cidade de Deus, Manguinhos, Complexo do Alemão, Vila Paciência e, o mais recente, inaugurado no mês de novembro, no Fumacê, em Realengo.