Procon multa nove agências bancárias por tempo de espera na fila

O Procon Carioca multou nove agências bancárias por desrespeito ao tempo máximo de espera na fila, que é de 15 minutos em dias normais e de 30 minutos em dias precedentes ou posteriores a feriados prolongados, de acordo com a Lei Municipal 5.254/11. Foram multadas cinco agências do Banco do Brasil (duas na Tijuca, no Centro, no Catete e em Jacarepaguá), duas do Itaú (Vila Isabel e Tijuca) e duas do Santander (ambas em Madureira).

Segundo o presidente do Procon Carioca, Jorge Braz, 32 agências foram fiscalizadas. “Todas elas já haviam sido advertidas, conforme manda a lei: primeiro advertência, depois multa de R$ 10 mil que vai dobrando de acordo com as reincidências. Houve agência em que os fiscais encontraram cliente esperando há 49 minutos para ser atendido. É muita falta de respeito com o consumidor que mantém esse negócio altamente lucrativo”, disse Jorge Braz.

As nove agências foram multadas em R$ 10 mil. A lei prevê que a multa pode chegar a R$ 160 mil na quinta autuação. Entre as penalidades previstas está, ainda, a suspensão da licença de funcionamento da agência por prazo indeterminado.