Fundação Parques e Jardins busca novo adotante para estátua de Drummond

Desde 2008 sendo mantida pela empresa Essilor/Varilux - cujo processo de adoção foi encerrado há alguns meses - a estátua do poeta Carlos Drummond de Andrade, em Copacabana, está disponível para ser adotada. Na última sexta-feira (8), a Fundação Parques e Jardins publicou um chamamento no Diário Oficial do município, para que novos interessados possam participar do processo.

A campanha da adoção de Drummond deve durar cerca de 45 dias. Terminado o prazo para as candidaturas, as propostas - que podem ser enviadas para o e-mail fpj_adote@rio.rj.gov.br - serão avaliadas e o novo adotante escolhido.

Em uma ação pontual e financiada pela antiga empresa adotante, o monumento teve seus óculos repostos, assim como foram trocadas as placas de identificação da obra, na última terça-feira (5). O serviço foi realizado pela Secretaria Municipal de Conservação e Meio Ambiente, da Prefeitura do Rio. Foi a 11ª vez que a estátua teve o objeto furtado desde sua instalação, há 15 anos.