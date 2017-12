Secretaria de direitos humanos do RJ lança campanha com foco na empatia

Em comemoração aos 69 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que faz aniversário hoje (10), a Secretaria de Estado de Direitos Humanos e Políticas para Mulheres e Idosos (SEDHMI) do Rio de Janeiro lançou uma campanha sobre a importância do respeito ao próximo, utilizando a empatia como peça central.

A campanha, denominada “Minha história poderia ser a sua”, exibe depoimentos de vítimas de LGBTfobia, racismo, intolerância religiosa e outras violações de direitos, que narram suas experiências e revelam como conseguiram superá-las. As narrativas estarão disponíveis nos perfis da secretaria nas redes sociais ( Facebook e Twitter) para que possam ser compartilhadas.

O secretário de Direitos Humanos, Átila Alexandre Nunes, explicou que foi feita opção por não exibir a imagem de quem narra a violência sofrida porque, “quando você não vê a vítima, você a imagina e, ao imaginar, se coloca no lugar dela. A empatia é o primeiro passo na luta contra o preconceito”, afirmou.

Atividades

Amanhã (11), dentro da programação da Semana dos Direitos Humanos, a secretaria promove um cine debate no Arquivo Nacional, quando serão exibidos ao público os curta-metragens Quem Matou Eloá?, O Dia em que Dorival Encarou a Guarda e Vidas Deslocadas. Os flimes tratam de questões como violência contra a mulher, memória e verdade e migração e refúgio, todos temas ligados aos direitos humanos, enfatizou Átila Nunes. Os interessados em participar podem se inscrever na página da secretaria, até as 18h deste domingo. Já na quarta-feira (13) será promovido um debate sobre intolerância, com transmissão ao vivo pela página da secretaria no Facebook.

A SEDHMI recebe denúncias de casos de violação dos direitos humanos por meio do serviço Disque Combate ao Preconceito (21) 2334 -9551. O canal funciona de segunda a sexta-feira das 10h às 16h.