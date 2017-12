Rio+Seguro: sábado foi de flagrantes e prisões a contraventores em Copacabana e Leme 

Guardas Municipais e PMs que integram o Rio+Seguro realizaram, em conjunto, sete prisões neste sábado (9), em Copacabana e no Leme. Por meio de uma denúncia anônima, três pessoas foram detidas por contravenção penal portando R$ 3.515,00. No local em que foram encontradas, havia cinco máquinas de caça-níquel e três aparelhos de celular com aplicativo para o jogo do bicho.

Ainda durante a tarde, um criminoso foi preso após ter sido constatado que era foragido: estava sendo procurado pelo crime de associação ao tráfico de drogas. Além dele, um outro homem foi detido em flagrante por furto, assim como duas mulheres depois de roubarem um bacalhau em um mercado.