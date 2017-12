Campanha recolhe doações para abrigos de idosos no Rio

A campanha Natal Amigo do Idoso receberá, até o dia 29 deste mês, produtos como fraldas geriátricas e artigos de higiene pessoal, como sabonete e hidratante, que serão doados para abrigos públicos e asilos do Rio de Janeiro que necessitam de ajuda no Rio de Janeiro. A iniciativa é da Subsecretaria de Políticas para Idosos da Secretaria de Estado de Direitos Humanos e Políticas para Mulheres e Idosos.As doações poderão ser feitas até o próximo dia 29, em cinco pontos de coleta na capital fluminense: Shopping Città America, na Avenida das Américas, 700, Barra da Tijuca; Aeroporto Santos Dumont; Estação BRT Alvorada; Grupo Bandeirantes de Comunicação, na Rua Álvaro Ramos, 350, em Botafogo; além da própria secretaria, na Avenida Erasmo Braga, 118, no centro.

Os produtos arrecadados serão entregues em janeiro, informou o secretário de Direitos Humanos, Átila Alexandre Nunes. “Em janeiro, junto com uma trupe de artistas, entregaremos o material arrecadado. Além de entregar donativos, levaremos alegria aos idosos”, disse o secretário. “Pequenos gestos como esses são muito importantes para os idosos se sentirem amados e não esquecerem que ainda são lembrados pela sociedade”, acrescentou.

Pessoas físicas e jurídicas que quiserem doar produtos em grande quantidade podem marcar uma visita para que a secretaria recolha as doações pelo Serviço Disque Idoso, no telefone (21) 2334 5500.