Primeira-dama Sylvia Jane Crivella homenageia patronesses e apoiadores no Palácio da Cidade

Cerca de 250 empresários, artistas, jornalistas e outras personalidades participaram na noite de quinta-feira (07), no Palácio da Cidade, em Botafogo, da cerimônia promovida pela primeira-dama do município do Rio de Janeiro, Sylvia Jane Crivella, para agradecer às patronesses e aos apoiadores que contribuíram e ajudaram a divulgar os eventos beneficentes organizados este ano em prol de pessoas em situação de vulnerabilidade social e instituições filantrópicas.

"É um orgulho poder contar com tanta gente do bem. Foram muitas as pessoas que acreditaram no nosso trabalho e que nos deram as mãos para fazermos a diferença. Se cada um transformar o seu quadrado, teremos vários quadrados transformando a nossa cidade", afirmou a primeira-dama.

Os parceiros foram homenageados com o troféu "Transformando meu quadrado", projeto idealizado e coordenado pela primeira-dama, voltado para ações sociais com crianças, adolescentes, mulheres e idosos.

Entre os presentes, a cantora Baby do Brasil, os cantores Anaylee e Michael Sullivan, o presidente da Record TV Rio, Fabiano Freitas, o presidente do Jornal O Dia, Marcos Salles, o diretor comercial e de marketing da Record TV Rio, Thomaz Naves, o fundador do portal SRZD, Sidney Rezende, o titular da coluna Informe do Dia, Paulo Cappelli, o coordenador de jornalismo da Rádio Tupi, Marcos Frederico, o repórter do Jornal do Brasil, Stefano Grossi Miranda, o subsecretário de Meio Ambiente, Justino Carvalho, a artista plástica Maria Araujo e Manuel Ruy da Silva, entre outros apoiadores.

Antes do encerramento, Sylvia Jane Crivella adiantou que uma de suas prioridades para 2018 será o lançamento da campanha “Doe Saúde”, que visa estimular a doação de filtros de água para pessoas carentes:

"Se as famílias tiverem água filtrada para beber e cozinhar, muitas doenças poderão ser evitadas, ajudando a desafogar clínicas e hospitais." Encerrou.