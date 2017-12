Jovens são detidos por equipe do Rio+Seguro em Copacabana

As equipes do Programa Rio+Seguro, da Prefeitura do Rio, realizam terceira prisão desde o início do programa. Guardas Municipais que trabalham em conjunto com a Polícia Militar no patrulhamento de rotina em Copacabana e Leme detiveram dois homens na ultima sexta-feira, 8 de dezembro. Os agentes encaminharam os suspeitos para a 12ªDP (Copacabana).

Os jovens furtaram o celular de uma senhora na praia, ao perceberem a ação dos agentes, tentaram fugir e descartaram o aparelho. Após perseguição e com o apoio do Grupamento Especial de Praia (GEP), a ocorrência foi registrada na delegacia. Maicon foi preso e o acusado menor encaminhado para a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente (DPCA).

A vítima de 53 anos que reconheceu os criminosos na delegacia, recebeu apoio das equipes do Rio+Seguro e recuperou o aparelho roubado.

Sobre o programa

A Prefeitura do Rio deu início às operações do Rio+Seguro no domingo, dia 3, às 8h, nos bairros de Copacabana e Leme. O programa, pioneiro no País, associa planejamento, inteligência, tecnologia e integração entre os órgãos municipais com as forças de Segurança do Estado na prevenção à desordem urbana e à criminalidade. Os bairros de Copacabana e Leme são os primeiros beneficiados pelo projeto-piloto, que no futuro será ampliado para outras regiões da cidade. O projeto-piloto é custeado pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) e, a partir de março de 2018, receberá incremento do Fundo Especial de Ordem Pública (Feop).