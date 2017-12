Domingo de chuva no Rio de Janeiro

O tempo não muda muito sobre o Rio de Janeiro neste domingo. O vento continua soprando do mar, trazendo umidade e formando muita nebulosidade sobre todo o Estado. Pelo interior, apesar das nuvens, o sol aparece durante a manhã e só há previsão de chuva a partir da tarde.

No litoral, por outro lado, o dia fica mais nublado, com menos sol e chuva fraca e isolada no decorrer do dia. A temperatura cai um pouco mais em relação aos últimos dias e fica mais amena. Apesar da previsão de chuva, não há risco de chuva forte ou volumosa.

A próxima semana começa com diminuição de nebulosidade, aumento de temperatura e tempo firme na Capital.