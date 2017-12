Batuqueiros do Amanhã desfilam no Parque Madureira neste domingo

Quem for ao Parque Madureira neste domingo, (11), a partir das 9h, poderá conferir um desfile mirim, entre os portões 3 e 4, onde cerca de cem crianças do Projeto Batuque Legal fazem uma homenagem ao samba, com o enredo 'Partido ou Inteiro, No Morro ou no Asfalto, é Cria do Samba, Bamba Mirim do Partido Alto'.

O Projeto Batuque Legal, que tem como objetivo oferecer a crianças e adolescentes atividades artísticas através de oficinas e atividades sócio educativas, dando ênfase ao reconhecimento e valorização da história e cultura afro-brasileira.

As crianças trabalham desde a elaboração do samba-enredo a confecção das fantasias, feitas com materiais recicláveis. Elas também participaram da gravação do samba.

O Projeto Batuque Legal utiliza o samba carioca para atrair e conquistar crianças e adolescentes de 4 a 14 anos e suas famílias, desenvolvendo atividades de reforço e acompanhamento escolar, incentivo à leitura, oficinas de história do samba, jongo, capoeira, horta/culinária, teatro e artes priorizando o reaproveitamento de sucatas. Além disso, são oferecidos atendimento fonoaudiológico, psicológico e de orientação e acompanhamento do Serviço Social. A iniciativa reúne 200 crianças e adolescentes, entre 4 e 14 anos, que são atendidos tanto no Centro Sociocultural Letícia Fonseca, no Engenho Novo, como no Centro Sociocultural Roberto Campanella, na Zona Oeste. O projeto em o apoio da Secretaria Municipal de Cultura.