Polícia prende líder de quadrilha de roubo de cargas em Realengo

​Policiais Civis da Delegacia de Combate às Drogas (DCOD) prenderam na manhã desta sexta-feira (8), em Realengo, na Zona Oeste do Rio, Edgar de Fatima Ribeiro, vulgo Deda ou Loirinho. Contra ele existem três mandados de prisão por crimes como homicídio e roubos.

Deda é o líder de uma quadrilha especializada em roubo de cargas - entre outros produtos, em carregamentos dos Correios - que atua, principalmente, no município de Duque de Caxias e tem conexão com traficantes do Complexo da Maré (Parque União e Nova Holanda), bem como da Vila Kennedy, os quais emprestam armamento para a prática dos crimes.

No momento da prisão, Deda se identificou para os agentes com uma carteira de identidade falsa, em nome de uma pessoa morta. Também foram arrecadados outros documentos em nome dessa mesma pessoa já falecida, como espelhos de imposto de renda, cartões bancários e de crédito, carnês de financiamento de caminhões etc. Além dos cumprimentos dos mandados de prisão, Deda foi preso em flagrante por uso de documento falso.​