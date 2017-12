Jornal do Brasil recebe o prêmio “Transformando o Meu Quadrado”

Na noite desta quinta-feira (7), o Jornal do Brasil recebeu o prêmio “Transformando o Meu Quadrado”, oferecido pela primeira-dama da cidade do Rio de Janeiro, Sylvia Jane Crivella, pela contribuição com o município durante o ano 2017.

O prêmio “Transformando o Meu Quadrado” foi criado com a finalidade de homenagear aqueles que colaboram para melhorar a vida de pessoas em situação de vulnerabilidade social e de instituições filantrópicas.

“É um orgulho poder contar com tantas pessoas do bem. Isso só nos motiva a trabalhar ainda mais para ajudar os mais necessitados”, afirmou a primeira-dama.

Para o JB é uma honra ser lembrado pela primeira-dama, Sylvia Jane Crivella, para receber a homenagem. O Jornal do Brasil é um jornal centenário, que carrega em seu DNA a paixão por informar o povo brasileiro.