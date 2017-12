Instituto Novo Brasil promove Natal Super Fantástico

O Instituto Novo Brasil está em busca de doações e parcerias solidárias para ajudar na realização da segunda edição do Natal Super Fantástico.

A iniciativa visa fornecer um dia de muitos sorrisos e diversão para crianças que enfrentam diariamente as dificuldades de conviver com o câncer, a AIDS e a violência doméstica. O evento será fechado e acontecerá no dia 21 de dezembro deste ano, em um sítio localizado em Vargem Grande – Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Alguns famosos, como Juliana Paes, Viviane Araújo, Crhistiane Torloni, Kika Kalache, Alejandro Claveaux, Juliana Knust, Daniel Rocha, Marcio Kieling, Raphael Vianna e outros artistas do cenário da música e da televisão brasileira, já emprestaram suas vozes para a campanha de divulgação do evento, que circulará nas redes sociais.

Juliana Paes: https://www.instagram.com/p/BbdAokggllP/

Para contribuir com essa campanha, basta entrar no site do evento (www.natalsuperfantastico.com.br) e doar a quantia desejada.