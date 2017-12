3º VFX Rio recebe Dan Lemmon e Richard Clegg

O VFX RIO traz ao Brasil os maiores especialistas nacionais e internacionais na produção de efeitos visuais para cinema, tv, games e novas tecnologias. A terceira edição do evento será realizada nos dias 8 e 9 de dezembro de 2017, no Museu de Arte Moderna e no Museu do Amanhã, Rio de janeiro. O programa de dois dias inclui palestras e workshops com supervisores, diretores e artistas que participam da criação de efeitos visuais e mídias imersivas.

Dan Lemmon conquistou o Oscar 2017 de efeitos visuais pelo filme 'Mogli – O Menino Lobo' (Jungle Book). VFX supervisor da franchise Planeta dos Macacos, ele ainda foi indicado à estatueta por 'Planeta dos Macacos – A Origem' (Rise of the Planet of the Apes, 2011) e 'Planeta dos Macacos: O Confronto' (Dawn of the Planet of the Apes, 2014). Durante a sua carreira, Lemmon também participou da criação dos efeitos de dois filmes fundamentais para o desenvolvimento do cinema: a trilogia 'O Senhor dos Anéis' e 'Avatar'.

Dan Lemmon é um dos grandes destaques na pragramação do 3º VFX RIO

Dan Lemmon ajudou a desenvolver a técnica chamada performance capture, que registra a performance de atores reais e cria os movimentos de personagens fictícios como Cesar, do 'Planeta dos Macacos', interpretado por Andy Serkis.

Richard Clegg, VFX Supervisor da MPC, revelará os desafios técnicos e criativos que sua equipe enfrentou para criar o personagem digital Rachael, interpretado por Sean Young, no filme 'Blade Runner', de 1982. O diretor Denis Villeneuve confiou a Richard uma das tarefas mais complexas na história dos efeitos visuais: o reencontro entre Rachael, recriada digitalmente pela MPC 35 anos após o lançamento do filme original, e Deckard, interpretado por Harrison Ford, no filme 'Blade Runner 2049'. Esse desafio levou nove meses para ser conquistado. O resultado é impressionante, e o reencontro emocionalmente intenso demonstra como a tecnologia pode recriar a realidade e trazer de volta à vida personagens e atores que fizeram parte da história do cinema.

Serviço:VFX RIO 2017

Data: 8 e 9 de dezembro

Local: Museu de Arte Moderna (MAM-Rio): Av. Infante Dom Henrique, 85 - Parque do Flamengo, e Museu do Amanhã: Praça Mauá, 1 - Centro

Ingressos: de R$100 a R$550 | https://www.sympla.com.br/vfxrio

Mais informações: www.vfxrio.com