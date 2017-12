Naldo Benny é preso por agredir Mulher Moranguinho

O cantor Naldo Benny foi preso nesta quarta-feira em casa, na Freguesia, Zona Oeste do Rio, após agredir a mulher, Ellen Cardoso, a Mulher Moranguinho. No último sábado (2), ela denunciou o cantor de a agredir com socos, tapas e puxões de cabelo após uma discussão por ciúmes. Ellen passou por exame de corpo de delito.

Ainda segundo a ex-dançarina, Naldo teria uma arma não registrada em casa.

A Delegacia de Atendimento a Mulher (DEAM) Jacarepaguá foi à casa do cantor e realizou buscas. Uma pistola calibre 7,65 sem registro e munição foram encontradas e Naldo foi levado à delegacia.

Ex-casal tem uma filha de 2 anos e nove meses

Naldo deve responder por lesão corporal, ameaça e injúria e, se condenado, pode pegar até sete anos de prisão. Ele está preso na DEAM Jacarepaguá.

O ex-casal tem uma filha de 2 anos e nove meses. Ellen deixou a casa onde os dois moravam e entrou com pedido de medida protetiva.