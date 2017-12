Lagoa recebe evento de música, gastronomia, moda, arte e economia colaborativa

Nos próximos dias 9 e 10 o Parque Cantagalo será palco de mais uma edição do 'Tô na Rua', evento de moda, arte, música, gastronomia e economia colaborativa.

Depois de 10 edições no Leme, o evento promete agitar um dos cartões postais mais amados do Rio, comemorando um ano de existência.

Aproveitando o clima de comemoração, o 'Tô na Rua' vai celebrar a passagem de ano e em ritmo de festa vai levar para a Lagoa o melhor da gastronomia de Rua, com foodtrucks como Monstruck, Dom coxita, espetruck, a tradicional batida do Bar do Osvaldo, cervejas artesanais como Backer e Therezinja, entre outros.

Para aproveitar e garantir as compras de Natal, marcas como Organic Soul, Banana Carioca, Hiker, Taty Syle, Harmonny Store, SB CLothing, Meu Mundo Kids, Margem Jóias, Ateliê Boêmia, Benedita Atelier, entre outras, estarão no Tô na Rua!

A música fica por conta da Orquestra Hey Ho, da banda Dibob, com o melhor do Maracatu, da cantora Mi Chelle, além de um Karaokê ao vivo e pra lá de animado, com Dj's nos intervalos. Para a criançada brinquedos e atrações especiais. O evento também contará com o serviço de manutenção e aluguel de bike!

Serviço: 'Tô na Rua'

Data: 10 e 11 de dezembro, das 13h às 22h

Local: Parque Cantagalo, Lagoa Rodrigues de Freitas. Próximo a saída do Metrô General Osório. Referência: Pedalinho