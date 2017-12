Feira Gastronômica Itinerante chega à zona sul com 'Botafogo Bier Festival'

De 09 a 10 de dezembro (sábado e domingo), a Feira Gastronômica Itinerante aterrissa pela primeira vez na Zona Sul do Rio com o Botafogo Bier Festival.

A proposta é levar o público para um passeio pela gastronomia regional, além de uma variada opção de cervejas artesanais, apresentando iguarias de dar água na boca, que prometem satisfazer os mais exigentes paladares.

A entrada é gratuita e acontece das 11h às 23h.

Dentre tantos sabores, o público encontrará as marcas Vulcano, Poseidon, Prof. Linguiça, Forneria, Jacques Burguer, Skullburguer entre outros... E, para quem é fã de doces, também terão o seu lugar, estarão presentes as marcas Bombons do Mozão, Choconika, Mucho Churros entre outras. Para beber, cervejas como Mistura Clássica, Barril Beer Truck, Kombrew e muito mais.

E não para por aí, o público será embalado por um repertório de músicas diversificadas e envolventes, preparado exclusivamente para o evento, pela Rádio Ibiza, empresa que está no mercado há mais de 10 anos, especializada em criar identidade musical para várias marcas do Rio de Janeiro.

A Feira Gastronômica Itinerante nasceu da proposta de levar o melhor da gastronomia sobre rodas para lugares com pouca oferta cultural. “Esta é a primeira vez que iremos somar junto a um bairro que já tem uma boemia fervente como Botafogo. Esperamos poder fomentar a economia da região, com expositores do entorno, que apresentarão um cardápio cheio de variedades, preparado com muito carinho. Esperamos que o público da Zona Sul possa curtir nosso evento”, conta Fabio Loio, organizador do evento.

A expectativa com essa edição é de que cerca de 5 mil pessoas passem pelo festival.

Serviço: Feira Gastronômica Itinerante

Data: 09 e 10 de dezembro, das 11h às 23h

Local: Rua Sorocaba, 436 Botafogo - RJ

Entrada: gratuita