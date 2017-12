Cepel inaugura Laboratório de Ultra-Alta Tensão Externo

O Centro de Pesquisas de Energia Elétrica (Cepel) inaugura nesta quinta-feira (7) o Laboratório de Ultra-Alta Tensão Externo (LabUAT), em sua unidade Adrianópolis, Nova Iguaçu. O laboratório é destinado à realização de pesquisas experimentais, desenvolvimentos e ensaios de linhas de transmissão e equipamentos associados em ultra-alta tensão.

A nova infraestrutura laboratorial, pioneira no Hemisfério Sul e nas Américas, terá papel essencial no apoio às atividades de pesquisa experimental do Centro, no intuito de vencer os desafios tecnológicos do desenvolvimento dos sistemas de transmissão no Brasil. Sobretudo em relação às linhas de transmissão utilizadas para a condução de grandes blocos de energia, como as usadas nos aproveitamentos hidrelétricos da Região Amazônica e nas interligações com os países vizinhos.

O LabUAT Externo é um laboratório a céu aberto, que ocupa cerca de 41.000 m². A área destinada às montagens de arranjos de ensaios elétricos é constituída por três pórticos metálicos com largura útil de 70 m, altura útil de 70 m e espaçados entre si 110 m, o que permite a montagem de arranjos trifásicos ou bipolares de linhas de transmissão com dois vãos, perfazendo um comprimento total de 220 m. Complementam as instalações do laboratório, ampla casa de controle, estação meteorológica e galpão para armazenagem de equipamentos de grande porte.

A cerimônia de inauguração contará com as presenças do secretário de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia, Fábio Lopes Alves, representando o ministro Fernando Coelho Filho; do diretor de Transmissão da Eletrobras, José Antonio Muniz Lopes, representando o presidente da empresa, Wilson Ferreira Junior; e dos diretores do Cepel: Marcio Szechtman, diretor-geral; Raul Balbi Sollero, diretor de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação; Orsino Borges Filho, diretor de Laboratórios e Pesquisa Experimental; e Aracilba Alves da Rocha, diretora Administrativa e Financeira. Após a inauguração será concedida entrevista coletiva.