Ministério Público Militar denuncia 11 militares e civis envolvidos em fraudes

O Ministério Público Militar do Rio de Janeiro denunciou 11 pessoas, entre militares e civis, por estelionato e violação do dever funcional com fim de lucro. Os denunciados estão envolvidos em fraudes de dispensa de licitação em contratos do Departamento de Engenharia e Construção (DEC) com fundações privadas e sob a fiscalização do Centro de Excelência em Engenharia de Transportes (Centran), sediado no Rio de Janeiro. As fraudes teriam ocorrido entre setembro de 2005 e dezembro de 2010.

O grupo teria causado um prejuízo aos cofres públicos de mais de R$ 151 milhões. A denúncia foi feita em 11 de setembro e remetida ao Superior Tribunal Militar (STM) no dia 27 de novembro para deliberação, "em razão da gravidade da situação e para evitar argumentos futuros de nulidade".

Foram denunciados oficiais coordenadores do Centran, sócios de uma empresa de fachada e oficiais da reserva e civis que representavam as fundações de apoio ao Exército.

.