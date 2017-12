Hospital Vitória responde a carta de médico sobre internação de seu pai

O Hospital Vitória entrou em contato com o Jornal do Brasil nesta terça-feira (5) para divulgar seu posicionamento a respeito de uma carta que o médico Antonio Carlos Guimarães Junior fez circular, nesta segunda-feira (4), sobre a internação e o falecimento de seu pai no complexo do Hospital Samaritano e Vitória na Barra da Tijuca.

Veja, na íntegra, a nota do Hospital Vitória:

O Hospital Vitória (Barra da Tijuca) informa que o paciente Antonio Guimarães deu entrada na instituição no dia 28 de outubro, para investigação de um quadro infeccioso, que se caracterizou como endocardite bacteriana grave. Esteve sob os cuidados de uma junta médica – formada por intensivista, infectologista, hepatologista, nefrologista e cirurgião cardíaco –, que empreendeu todos os esforços cabíveis em exames, terapias e procedimentos médicos, de forma integrada e de acordo com a evolução extremamente agressiva da doença. A instituição lamenta profundamente o óbito do paciente, está em contato com a família para todos os esclarecimentos necessários e deu início a um procedimento interno de revisão de cada etapa do atendimento prestado.