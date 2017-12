Espetáculo intinerante de Natal percorrerá seis municípios do Rio

A partir do dia 8 de dezembro, a Enel levará a magia do Natal a seis cidades do estado do Rio de Janeiro, por meio do projeto Vila Encantada de Natal , caravana itinerante que conta com exibição de filme, espetáculo teatral e oficina de enfeites natalinos. Ao ar livre e com entrada franca, o projeto será realizado até o dia 17 de Dezembro, durante os finais de semana, nas cidades de Duque de Caxias, Itaboraí, São Gonçalo, Casimiro de Abreu, Rio das Ostras e São Pedro da Aldeia.

Com o objetivo de compartilhar arte, cultura e a mensagem do Natal entre comunidades da área de concessão da Enel Distribuição Rio, a Vila Encantada de Natal contará com atividades que promovem a mobilização dos moradores locais, como uma oficina de arte com material reciclado, ministrada por artesãos locais, e um mutirão voluntário para a realização da decoração do local do evento. Além disso, um espetáculo de teatro e um filme curta-metragem serão apresentados ao ar livre, com entrada franca, para todas as idades.

O projeto Vila Encantada de Natal é realizado no Ceará desde 2015, pelo Grupo Manga com a Kundera Produções Artísticas. No Rio, conta o patrocínio da Enel, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura do Estado do Rio de Janeiro.

Serviço: 'Vila Encantada de Natal'

Data: 8 a 17 de dezembro, de sexta-feira a domingo

Entrada Franca

Classificação: Livre

Programação completa e mais informações: www.vilaencantadadenatal.com.br