Cabral diz que anel de R$ 800 mil foi "presente de puxa-saco" de Cavendish

O ex-governador Sérgio Cabral disse nesta terça-feira (5), em depoimento ao juiz Marcelo Brêtas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, que o anel de 200 mil euros (R$ 800 mil) comprado pelo empresário Fernando Cavendish, ex-dono da Delta Engenharia, para a ex-primeira-dama Adriana Ancelmo não foi propina, mas um "presente de puxa-saco para me agradar".

"O senhor acha que eu vou entrar numa loja com um sujeito e pedir para ele comprar um anel para a minha mulher? Um empreiteiro encalacrado, um réu, que lavou mais de R$ 300 milhões", afirmou Cabral, que depôs um dia após Cavendish e acrescentou que devolveu a joia em 2012. "E não quis mais conversa com ele, nós rompemos relações".

Sérgio Cabral e Fernando Cavendish (abaixado), amigos de viagem a Paris

Nesta segunda-feira (4), Fernando Cavendish que o anel que ele comprou na Europa para Adriana Ancelmo, a pedido de Sérgio Cabral, foi compensado com a inclusão de sua empresa nas obras de reforma do Maracanã e que o valor da joia (220 mil euros) foi abatido na propina para o peemedebista. Cavendish relatou o pedido feito em 2009 por Cabral, durante uma viagem de casais, às vésperas do aniversário de Adriana Ancelmo. A joia teria sido comprada na famosa joalheria Van Cleef & Arpels, na Place du Casino, em Mônaco.

“Ele me disse que estava presenteando a esposa e gostaria que eu pagasse. Era um valor bastante significativo, 220 mil euros. Disse para ele que aquilo não era apenas um presente, que a gente teria que acertar. Deixei claro que aquilo não era apenas um presente. O Maracanã foi a contrapartida. Aquilo era um anel de compromisso entre mim e ele”, relatou o empresário.

Ainda segundo Cavendish, a Delta pagou propina de R$ 3,5 milhões a Cabral para entrar no consórcio, que incluiu a Odebrecht, para as reformas do Maracanã. No valor da propina para para o ex-governador já estava descontado o anel.

Cabral chegou a admitir que recebeu o anel de Cavendish, mas que teria devolvido o presente em 2012. Segundo a defesa do ex-governador, a devolução foi feita após a divulgação de denúncias envolvendo Cavendish e Carlos Cachoeira.

