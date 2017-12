Passeio Shopping terá Feirade Produtos Orgânicos dias 8 e 9 de dezembro

O projeto 'Quintal da Vanessa' encerra a temporada de 2017 no Passeio Shopping, em Campo Grande, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

O evento de despedida acontece nos dias 8 e 9 de dezembro com uma edição especial do evento 'É Dia de Feira'.

Quem visitar o espaço vai encontrar hortaliças e legumes, além de plantas alimentícias não-convencionais, cultivados de forma natural, sem uso de agrotóxicos e de acordo com as safras.

Quintal da Vanessa

Entre os produtos que poderão ser adquiridos estão mudas de plantas fitoterápicas, temperos e PANCs, como alecrim, sálvia, manjericão, mandacaru, orapronobis, aloe vera e peixinho, folha que faz sucesso nos produtos de culinária da TV.

Boa oportunidade para conhecer o projeto e comprar alimentos saudáveis.

O evento 'É Dia de Feira' será realizado das 9h às 15h, no 1º piso do Passeio Shopping (Rua Viúva Dantas, 100 - Campo Grande, Zona Oeste do Rio).

A entrada é gratuita. Vale conferir.