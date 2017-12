Crivella assiste à apresentação de orquestra sinfônica com alunos

O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, assistiu nesta segunda-feira (4) à apresentação da Orquestra Sinfônica Juvenil Carioca (OSJC), formada somente por alunos de escolas municipais. Regido pelo maestro Anderson Alves, o concerto no Teatro Net Rio, em Copacabana, mostrou obras de compositores consagrados, como Villa-Lobos, Rossini, Bach e Tchaikovsky.

Um dos pontos altos do espetáculo foi quando o Coro Sinfônico da Cidade de Deus se juntou à orquestra e cantou três músicas, com direito a um bis de "Pinheirinhos, que Alegria". O prefeito não conseguiu esconder a emoção.

"Eu adoraria encontrar palavras para dizer o que eu senti. Estão de parabéns os nossos professores, nossos mestres que sonharam e realizaram uma coisa tão linda como essa. Eu não sei se o Rio de Janeiro, depois de ter chorado o ano inteiro por tanto sangue derramado em vão, podia ter um remédio para a nossa alma tão lindo quanto esse. Gostaria que esta orquestra tocasse no Maracanã, nas praias, em todas as comunidades, na Quinta da Boa Vista. Quem sabe se a gente pudesse montar um palco no meio da Lagoa e o Rio pudesse ouvir mais do que notas, mais do que vozes. A gente já sabe como os anjos cantam lá no céu. Foi lindo demais! Parabéns aos professores e às nossas crianças", disse Crivella.

Essa é a segunda apresentação da orquestra, que estreou na segunda-feira passada, na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca. São 1.200 alunos que já integram a Orquestra de Flautas (com 300 jovens), o Músicos das Escolas (600) e o Coro Sinfônico (também 300). Esses projetos fazem parte do programa Orquestra nas Escolas, coordenado pela Secretaria Municipal de Educação (SME).

"Quero fazer um agradecimento especial aos nossos alunos, nossa orquestra, coro de vozes. Há um ano não tinha a menor ideia que seria secretário. Depois que assumi, tive um ‘delírio’ de criar uma orquestra. Queremos chegar a 80 mil alunos músicos em 2020, mas agora acho que essa meta é pessimista. Nós vamos chegar bem antes. O segredo é um só: as crianças, os pais e a família querem uma oportunidade", revelou o Secretário Municipal de Educação, César Benjamin.

O programa - Com a meta de formar 80 mil instrumentistas nos quatro anos do governo Marcelo Crivella, a Secretaria Municipal de Educação tem o Orquestra nas Escolas como importante aliado para proporcionar oportunidades a alunos da rede pública e revelar jovens talentos. Para tanto, os alunos podem escolher os instrumentos de sua preferência, entre viola, violino, contrabaixo acústico, flauta doce, trompete, trombone, clarinete e percussão. Um grupo de 300 estudantes recebe uma bolsa de incentivo de R$ 200 como ajuda de custos.

A estimativa do programa é fechar o ano de 2017 com 11 mil alunos beneficiados com aulas de iniciação musical, música instrumental, prática de orquestra e coro.