Côrtes e outros presos são interrogados sobre supostas agressões a Garotinho

O ex-secretário de Saúde do Rio Sérgio Côrtes e outros presos foram interrogados na manhã desta segunda-feira (4) sobre as agressões que o ex-governador Anthony Garotinho afirma ter sofrido na Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica, na Zona Norte do Rio.

Côrtes, preso na Operação Lava Jato, afirmou que Garotinho não reclamou de lesões no pé. Um suposto laudo assinado por ele e por Garotinho atestaria apenas o ferimento no joelho no momento em que houve o atendimento, na mesma noite da suposta agressão. O ex-secretário também diz que não atestou ferimento compatível com taco de beisebol no joelho, informou o delegado Carlos César Santos á imprensa.

Ex-governador do Rio de Janeiro foi preso no último dia 22

Côrtes prestou os primeiros-socorros a Garotinho, de acordo com imagens de segurança, e os outros presos que também prestaram depoimento estavam na mesma ala que Garotinho.

Anthony Garotinho já foi ouvido duas vezes sobre o caso, mas não teria conseguido realizar um retrato falado do agressor por questões técnicas.

