Crivella acompanha o primeiro dia de operações do programa Rio+Seguro 

A Prefeitura do Rio deu início às operações do programa Rio+Seguro neste domingo, dia 3, às 8h, nos bairros de Copacabana e Leme, na Zona Sul. O programa, pioneiro no País, associa planejamento, inteligência, tecnologia e integração entre os órgãos municipais com as forças de Segurança do Estado na prevenção à desordem urbana e à criminalidade.

Os bairros de Copacabana e Leme são os primeiros beneficiados pelo projeto-piloto, que no futuro será ampliado para outras regiões da cidade. A primeira fase do programa foi implementada seguindo um cronograma elaborado pelo Escritório de Projetos da Secretaria de Ordem Pública, com base nos principais problemas detectados pelos setores de inteligência da Seop e da Guarda Municipal (GM), além de reclamações de moradores nas redes sociais e via ligações telefônicas ao 1746 (56% população em situação de rua e 32% ambulantes ilegais).

"Copacabana é a entrada do Rio de Janeiro, a vitrine, o Rio+Seguro começa por aqui e se estende por toda cidade, ainda sem prazo, mas vamos chegar. É bom deixar claro que a adequação do IPTU, aprovado no meio do ano, está bancando essas ações e também usaremos parte da verba do Fundo Especial de Ordem Pública para custear esse projeto", declara o prefeito.

O programa prevê maior participação da Guarda Municipal, aliada a policiais militares contratados por meio de convênio com o Proeis (Programa Estadual de Integração na Segurança), que será custeado com recursos próprios da SEOP e, a partir de março de 2018, com incremento do Fundo Especial de Ordem Pública (Feop).

As equipes de campo terão suporte de dois micro-ônibus como base operacional, dez carros e 33 motocicletas. Como os guardas não usam armas de fogo, os policiais militares vão atuar auxiliando no enfrentamento à criminalidade. Informações e imagens captadas por 54 câmeras posicionadas em pontos estratégicos e monitoradas em tempo real pelo Núcleo de Videopatrulhamento da GM, no Centro de Operações Rio (COR), serão enviadas aos smartphones das equipes nas ruas dos dois bairros.

O emprego de tecnologia não se limita às câmeras. Por meio do Mapa Operacional será possível monitorar a localização exata de cada um dos guardas municipais envolvidos na operação, graças a um sistema de comunicação integrada. Além de permitir a geolocalização dos GMs via GPS, agilizando o deslocamento das equipes para atender as demandas, os smartphones possibilitam que os guardas recebam informações sobre suas missões e imagens de suspeitos captadas pelas câmeras espalhadas pelos dois bairros.

O Rio+Seguro prevê a integração das atividades da Guarda Municipal com as forças de segurança do Estado. Seja em ações autônomas dos GMs ou conjuntas com policiais militares do 19º BPM (Copacabana) e do Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPTUR). A parceria ainda possibilitará o envio de imagens de flagrantes de crimes captadas pelo Núcleo de Videopatrulhamento às delegacias locais - 12ª DP e 13ª DP (Copacabana) - e à Delegacia Especial de Apoio ao Turista (DEAT). Os vídeos repassados em tempo real aos delegados responsáveis pelos inquéritos servirão como evidência para corroborar pedidos de prisões de suspeitos à Justiça.

"Tenho muita alegria de comunicar aos turistas que o Rio de Janeiro será seguro para eles e suas famílias quando vierem para cá nas férias ou tiverem interesse de assistir a qualquer evento do nosso calendário do Rio de Janeiro a Janeiro", diz Crivella.

Manchas de desordem e criminalidade

Na fase de planejamento do programa Rio+Seguro, a análise de dados estatísticos, bem como as informações obtidas pelos setores de Inteligência, foram fundamentais à elaboração do mapa das manchas de desordem e dos pontos com maior incidência de pequenos delitos, em Copacabana e no Leme.

O mapeamento permitirá a adoção de iniciativas de ordenamento urbano, pela SEOP e GM, visando à redução da desordem e da prática de pequenos delitos. Além de possibilitar o planejamento de ações conjuntas, como o acolhimento de população em situação de rua e a organização do comércio ambulante legal. Em consequência, teremos o aumento da sensação de segurança e da qualidade de vida da população.

Crivella e agentes Rio + Seguro

"Essa conjunção de esforços, Prefeitura e Governo do Estado, vai nos dar certeza que os índices de delitos e crimes vão baixar sensivelmente", declara o secretário de Ordem Pública, Paulo Amendola.

Esquema operacional da GM

No primeiro dia de operação, além das equipes do RIO + SEGURO, haverá reforço de guardas dos Grupamentos de Operações Especiais (GOE), Tático Móvel (GTM) e de Praia (GEP). Essas unidades serão empregadas em situações que necessitem de atuação especializada e de pronto-emprego, e vão promover a ocupação total do solo urbano, permitindo a atuação das demais unidades na manutenção da área. O GEP atuará exclusivamente na areia, com foco na fiscalização das posturas municipais e também coibindo os pequenos delitos, tendo em vista que o grupamento tem expertise e experiência nas abordagens neste tipo de terreno.

O esquema operacional prevê a atuação em diversos pontos estratégicos, como a Avenida Nossa Senhora de Copacabana, a Rua Barata Ribeiro e em vias perpendiculares, além de toda a extensão da Avenida Atlântica, do Posto 1 ao Posto 6. Os guardas farão o patrulhamento ostensivo com foco no ordenamento urbano e na coerção a pequenos delitos. Entre os pontos fixos de patrulhamento, estão a esquina da Avenida Princesa Isabel com a Avenida Atlântica, que receberá uma equipe do Grupamento de Cães de Guarda, e a Praça Júlio de Noronha, no Leme.

O efetivo terá ainda o suporte do carro comando, com guardas bilíngues, que ficará posicionado próximo à Escola Municipal Cícero Pena, na Av. Atlântica, na altura da Rua República do Peru.