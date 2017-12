VLT ganha mais uma parada a partir deste sábado

Os usuários do VLT Carioca ganham mais um ponto para embarque e desembarque a partir deste sábado (2). A parada Praia Formosa entrará em operação e começará a realizar serviço de passageiros nas duas linhas às 6h.

A nova parada fica na Rua General Luis Mendes de Moraes, ao lado do terminal de ônibus Padre Henrique Otte e passará a ser um dos pontos de partida das duas linhas em operação. A linha 1 terá saídas em direção ao Santos Dumont de 6h à meia-noite. Já em direção à Praça XV, composições sairão da Praia Formosa de 6h às 20h.

A nova parada fica na Rua General Luis Mendes de Moraes

Mais viagens no fim de ano da linha 2

Para quem pretende utilizar a linha 2 para agilizar as compras de fim de ano, o número de viagens no trecho também está maior. Os intervalos entre as composições, que variava entre 7 e 15 minutos ao longo do dia, agora se mantém em 7 minutos de 6h30 às 20h. Ao todo, serão mais 25 viagens por dia e uma redução de 30% no tempo médio de espera entre 10h e 16h.