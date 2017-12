Rio recebe a 57ª edição da Feira da Providência até domingo

Mesmo mantendo a tradição que a trouxe a sua 57ª edição, a Feira da Providência traz elementos de inovação. Com espaço para a cultura digital, um dos principais eventos socioculturais da cidade receberá 100 mil pessoas até domingo (3), no Riocentro.

A feira – que tradicionalmente promove a diversidade cultural através do folclore, artesanato e gastronomia típica do Brasil e do mundo – traz influenciadores digitais, concurso de cosplayers e atrações virtuais e interativas.

A primeira-dama do Estado do Rio de Janeiro e presidente do RioSolidario, Maria Lucia Horta Jardim, destacou o caráter social da Feira da Providência.

"É uma grande oportunidade participar de mais uma edição da Feira da Providência. É um evento que une diversão, alegria e o que há de melhor em outros estados e países, com o objetivo de ajudar ao próximo", explicou a primeira-dama, que participou da abertura da feira, na quarta-feira.

Expositores

Durante os dias da feira, o Pavilhão 4 do Riocentro receberá cerca de 200 expositores, que levarão o público à uma viagem cultural com uma grande variedade de artesanato e produtos típicos de 20 países e 10 estados, além de artigos para casa e decoração, moda, beleza, saúde e bem-estar.

A programação completa do evento está no site www.feiradaprovidencia.org.br.