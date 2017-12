Final de semana terá 18 praias recomendadas para o banho

O boletim de balneabilidade divulgado pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea) traz 18 praias recomendadas para o banho nas Zonas Sul e Oeste do Rio neste final de semana (2 e 3).

As praias liberadas são Barra de Guaratiba, Grumari, Prainha, Pontal de Sernambetiba, Recreio, Barra da Tijuca (com exceção ao trecho do Quebra mar, em frente à Rua Sargento João de Faria), Joatinga, Pepino, São Conrado (com exceção ao trecho em frente ao nº 220 da Avenida Prefeito Mendes de Morais), Vidigal, Leblon, Ipanema (com exceção ao trecho em frente à Rua Paul Redefern), Arpoador, Diabo, Copacabana, Leme, Vermelha e Urca.

Estão impróprias para o banho as praias de Botafogo e do Flamengo.

Em Niterói estão liberadas para o banho as praias de Piratininga, Camboinhas, Itaipu e Itacoatiara. Estão impróprias ao banho as praias do Gragoatá, Icaraí, São Francisco e Charitas.

Em Paquetá, estão próprias as praias da Ribeira e J.Bonifácio.

O Inea alerta que o banho de mar deve ser evitado nas primeiras horas após a ocorrência de chuvas e próximo à saída de galeria de águas pluviais ou canais de drenagem.