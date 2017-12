Advogado é morto em tentativa de assalto na Zona Oeste

Valter Bertanha Valadão, 74 anos, foi morto, na noite desta sexta-feira (1), em uma tentativa de assalto, na Zona Oeste do Rio. De acordo com a Polícia Militar, o advogado foi assassinado por criminosos a tiros na Rua Doutora Maria Estrela, em Bangu.

O crime, ainda de acordo com a PM, ocorreu por volta das 19h10 após uma tentativa de assalto na rua Doutora Maria Estrela, na esquina com Estrada da Água Branca.

O advogado Valter Bertanha Valadão

A vítima estava acompanhada da esposa, quando os criminosos abordaram o veículo onde eles estavam e fizeram disparos. Valter chegou a se encaminhado para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, mas não resistiu aos ferimentos.

Os criminosos fugiram sem nada. Policiais fazem buscas na região para tentar encontrar os autores do crime. A Delegacia de Homicídios (DH) fez perícia no local e assumiu a investigação do caso.