Rio recebe evento para discutir educação e inovação no Brasil

Do ensino básico ao superior, a forma de educar passa por profundas transformações. Diferentes iniciativas eclodem em todo o mundo apontando para um cenário no qual inovação, tecnologia e educação podem caminhar juntas. Salas de aula invertidas, inteligência artificial, novas metodologias, autonomia aos estudantes. Tais experiências serão debatidas na primeira edição do Colabore, evento que terá como objetivo facilitar o encontro de pessoas interessadas em cocriar inovações que ajudem na mudança de paradigma na educação brasileira, além de reunir profissionais das áreas de educação e tecnologia que irão compartilhar projetos e conhecimentos.

O Colabore é promovido pelo Centro Universitário Celso Lisboa, na segunda-feira (4), no Teatro Eva Herz da Livraria Cultura, no Centro do Rio, a partir das 13h30, com transmissão online gratuita. O encontro contará com a participação de seis convidados. Cada um fará uma palestra no estilo TEDx e, ao final, será realizada uma mesa de debates com perguntas abertas ao público presente.

Um dos palestrantes é Gustavo Hoffmann, fellow da LASPAU - ONG da Universidade de Harvard, que tem como objetivo enviar alunos da América Latina para universidades norte-americanas -, que deve falar sobre tendências e inovações no ensino superior.

Sérgio Branco, diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade (ITS), falará sobre educação e tecnologia: os desafios da aprendizagem online. Gustavo Brito, da Extramuros. escola de projetos em educação, falará sobre design e educação. Thiago Chaer, CEO da Future Educação, aceleradora de startups de educação, falará sobre ecossistema empreendedor e educação.

Flávio Cordeiro, sócio e diretor de planejamento da Agência Binder, falará sobre a contribuição da indústria criativa para a inovação educacional. Thiago Almeida, diretor de inovação pedagógica da Celso Lisboa, falará sobre o papel da inovação aberta para o futuro da educação. Além dos palestrantes, também estarão presentes no evento pesquisadores, gestores de escolas e universidades, coordenadores pedagógicos, diretores acadêmicos e empreendedores.

Plataforma de Inovação

Durante o evento, alguns projetos serão lançados, como a plataforma de inovação aberta para educação chamada Colabore – mesmo nome do evento. Com um investimento de R$ 350 mil, a plataforma foi pensada para unir profissionais de diferentes áreas, dispostos a promover e participar de projetos de inovação voltados para o aprendizado.

Educadores, desenvolvedores, alunos e pesquisadores trabalharão juntos no ambiente virtual, explica Thiago Almeida, diretor de Inovação Pedagógica da Celso Lisboa e coordenador da Colabore:

"Acreditamos que o ambiente colaborativo é o melhor cenário possível para o desenvolvimento de inovações. Uma lógica colaborativa facilita que pessoas de diferentes áreas consigam conversar entre si e criar, juntas, produtos, serviços e métodos que gerem benefícios ao aprendizado dentro de sala de aula."

A Colabore será 100% aberta e colaborativa e pretende integrar diferentes ecossistemas em prol da educação (universidades, escolas, empreendedores e economia criativa). Para ter acesso à plataforma, o usuário precisa ter uma conta no Linkedin. A partir do momento em que o cadastro estiver ativo, ele já poderá colaborar, participar de projetos e contribuir utilizando a ferramenta.

"Todo ano faremos uma edição do Colabore, que buscará sempre reunir os principais players de inovação e educação. Educação é um tema muito importante, mas pouco conversado e debatido. Compartilharemos ideias, experiências e aprendizado, a fim de solidificarmos cada vez mais esse assunto que é de extrema necessidade e importância em todo o mundo", ressalta o CEO do Centro Universitário Celso Lisboa, Rodolfo Bertolini.